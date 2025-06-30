استشهاد 78 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بمقتل 78فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
منذ فجر اليوم الاثنين.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان
إن 33 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، بينهم نساء وأطفال وصحفي، وأصيب عشرات، بغارة إسرائيلية استهدفت استراحة (الباقة) على شاطئ بحر مدينة غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية
للأنباء.
وأفاد مصدر طبي بالمستشفى المعمداني بوصول أشلاء لجثامين 10 شهداء
، وعدد من المصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستودعا تجاريا في حي الصبرة بمدينة غزة.
كما وصل جثمان امرأة وعدد من المصابين لمستشفى المعمداني، إثر إلقاء قنبلة من حوامة إسرائيلية على شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق
المدينة، وفق المصدر الطبي.
وأفاد مصدر بمستشفى الشفاء بأن 5 شهداء وصلوا المستشفى، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأشار إلى سقوط شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط مدينة غزة
.
وتابع المصدر أن جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى المستشفى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في بلدة جباليا
شمال القطاع.
وفي الجنوب أيضا، قال مصدر طبي بمستشفى ناصر إن 3 شهداء بينهم سيدة وصلوا المستشفى، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة الكتيبة شمال خان يونس
.
كذلك أفاد المصدر بوصول جثمان قتيل، جراء قصف إسرائيلي غرب محافظة رفح
جنوب القطاع.
وكان شهود عيان ووزارة الصحة ومستشفيات في قطاع غزة قد ذكروا أن القوات الإسرائيلية
قتلت 22 شخصا على الأقل.
وأصابت 20 آخرين، كثير منهم أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية ضرورية للغاية قرب مركزين لتوزيع المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة يوم الاثنين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس (أب).