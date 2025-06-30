استشهاد 78 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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أفادت مصادر طبية بمقتل 78فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على منذ فجر اليوم الاثنين.وقالت مصادر طبية وشهود إن 33 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، بينهم نساء وأطفال وصحفي، وأصيب عشرات، بغارة إسرائيلية استهدفت استراحة (الباقة) على شاطئ بحر مدينة غزة، بحسب وكالة الصحافة للأنباء.وأفاد مصدر طبي بالمستشفى المعمداني بوصول أشلاء لجثامين 10 ، وعدد من المصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مستودعا تجاريا في حي الصبرة بمدينة غزة.كما وصل جثمان امرأة وعدد من المصابين لمستشفى المعمداني، إثر إلقاء قنبلة من حوامة إسرائيلية على شارع السكة بحي المدينة، وفق المصدر الطبي.وأفاد مصدر بمستشفى الشفاء بأن 5 شهداء وصلوا المستشفى، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأشار إلى سقوط شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في محيط مجمع الصحابة الطبي .وتابع المصدر أن جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى المستشفى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في بلدة شمال القطاع.وفي الجنوب أيضا، قال مصدر طبي بمستشفى ناصر إن 3 شهداء بينهم سيدة وصلوا المستشفى، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة الكتيبة شمال .كذلك أفاد المصدر بوصول جثمان قتيل، جراء قصف إسرائيلي غرب محافظة جنوب القطاع.وكان شهود عيان ووزارة الصحة ومستشفيات في قطاع غزة قد ذكروا أن القوات قتلت 22 شخصا على الأقل.وأصابت 20 آخرين، كثير منهم أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية ضرورية للغاية قرب مركزين لتوزيع المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة يوم الاثنين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس (أب).