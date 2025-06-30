عن المفاوضات الإيرانية- الأميركية... ماذا كشف البيت الأبيض؟

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وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس نفسه لا يتفاوض مع إيران. في الوقت نفسه، يحافظ مبعوثنا الخاص وممثلون آخرون عن الإدارة على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب ".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي أنه لا يجري أي محادثات مع إيران، مجددا التأكيد على أن قامت "بتدمير منشآت إيران النووية بالكامل".