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عربي-دولي

عن المفاوضات الإيرانية- الأميركية... ماذا كشف البيت الأبيض؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:02
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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس دونالد ترامب لا يشارك شخصيا في المفاوضات مع طهران، موضحة أن ممثلي إدارته على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إيران.
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وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس نفسه لا يتفاوض مع إيران. في الوقت نفسه، يحافظ مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف وممثلون آخرون عن الإدارة على اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يجري أي محادثات مع إيران، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة قامت "بتدمير منشآت إيران النووية بالكامل".
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