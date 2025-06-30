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عربي-دولي
قطر تؤكد استمرار المساعي لإبرام اتفاق شامل بشأن النووي الإيراني
Lebanon 24
30-06-2025
|
16:35
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قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم
وزارة الخارجية
القطرية
إن هناك جهودا مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
.
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وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه ليس هناك محادثات بشأن غزة وهناك اتصالات للوصول لصيغة للعودة للمفاوضات، مشيرا إلى أن التعنت
الإسرائيلي
يمنع إدخال المساعدات إلى غزة.
وقال إن "هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة لكن هناك تعقيدات، وقد أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في
قطاع غزة
"،
وتابع بالقول: لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة، والتعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى القطاع".
وأكد الأنصاري أنه "ليس هناك محادثات بشأن غزة وهناك اتصالات للوصول لصيغة للعودة للمفاوضات، نرى لغة إيجابية من
واشنطن
بشأن الوصول لاتفاق في غزة، لكننا مستمرون في الضغط من خلال شركائنا للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات لغزة". (روسيا اليوم)
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