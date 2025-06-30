الجيش الروسي يعلن السيطرة الكاملة على أراضي لوغانسك

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أعلن حاكم لوغانسك الروسية أن الجيش الروسي حرر أراضي الجمهورية بشكل كامل.وقال باسيتشنيك للقناة الروسية الأولى: "قبل يومين فقط وردت أنباء تفيد بأنه تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل بنسبة 100%".