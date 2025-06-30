رسمياً.. ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يُنهي "عقوبات سوريا"

وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج على لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.

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وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين. وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.



وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة برئاسة أحمد ".





وقد اتخذ ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.



وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.