28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسمياً.. ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يُنهي "عقوبات سوريا"
Lebanon 24
30-06-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج
العقوبات
على
سوريا
لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
Advertisement
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على
بشار الأسد
ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن
واشنطن
تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها
الدينية
والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة
السورية
الجديدة برئاسة أحمد
الشرع
".
وقد اتخذ
وزير الخارجية
ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
مواضيع ذات صلة
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًّا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق "تيك توك "حتى 90 يومًا
Lebanon 24
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًّا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق "تيك توك "حتى 90 يومًا
01/07/2025 00:40:40
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بعدم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بعدم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا
01/07/2025 00:40:40
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا
01/07/2025 00:40:40
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرًا تنفيذيا لضمان استمرار القيادة الأميركية في تطوير وتسويق وتصدير الطائرات بدون طيار
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرًا تنفيذيا لضمان استمرار القيادة الأميركية في تطوير وتسويق وتصدير الطائرات بدون طيار
01/07/2025 00:40:40
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليبرمان يتنبأ بموعد الحرب القادمة الصعبة بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
ليبرمان يتنبأ بموعد الحرب القادمة الصعبة بين إسرائيل وإيران
16:53 | 2025-06-30
30/06/2025 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير اسرائيلي: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها
Lebanon 24
وزير اسرائيلي: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها
16:50 | 2025-06-30
30/06/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب رفع "عقوبات سوريا".. أول تعليق من دمشق
Lebanon 24
بعد قرار ترامب رفع "عقوبات سوريا".. أول تعليق من دمشق
16:35 | 2025-06-30
30/06/2025 04:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تؤكد استمرار المساعي لإبرام اتفاق شامل بشأن النووي الإيراني
Lebanon 24
قطر تؤكد استمرار المساعي لإبرام اتفاق شامل بشأن النووي الإيراني
16:35 | 2025-06-30
30/06/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة الكاملة على أراضي لوغانسك
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة الكاملة على أراضي لوغانسك
16:12 | 2025-06-30
30/06/2025 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب فتحة فستانها.. رانيا يوسف تتعرّض للإحراج شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب فتحة فستانها.. رانيا يوسف تتعرّض للإحراج شاهدوا الفيديو
03:30 | 2025-06-30
30/06/2025 03:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
04:32 | 2025-06-30
30/06/2025 04:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
00:04 | 2025-06-30
30/06/2025 12:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-06-30
ليبرمان يتنبأ بموعد الحرب القادمة الصعبة بين إسرائيل وإيران
16:50 | 2025-06-30
وزير اسرائيلي: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها
16:35 | 2025-06-30
بعد قرار ترامب رفع "عقوبات سوريا".. أول تعليق من دمشق
16:35 | 2025-06-30
قطر تؤكد استمرار المساعي لإبرام اتفاق شامل بشأن النووي الإيراني
16:12 | 2025-06-30
الجيش الروسي يعلن السيطرة الكاملة على أراضي لوغانسك
16:02 | 2025-06-30
عن المفاوضات الإيرانية- الأميركية... ماذا كشف البيت الأبيض؟
فيديو
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
01/07/2025 00:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24