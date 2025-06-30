بعد قرار ترامب رفع "عقوبات سوريا".. أول تعليق من دمشق

رحب حسن الشيباني، بقرار الرئيس الأميركي برفع عن .

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وفي تصريح له، قال الشيباني إن الخطوة تفتح الباب أمام والتنمية التي طال انتظارها، وتزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي.



وتابع: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على ، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن ، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على ".



وأضاف: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".



