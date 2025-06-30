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لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بعد أسبوع

Lebanon 24
30-06-2025 | 18:09
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يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض، الإثنين المقبل، للقاء الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث مؤخراً عن وقف إطلاق نار قريب في غزة.
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وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت في وقت سابق، إن "الجانبين يعملان على تحديد الموعد للزيارة".
وأضافت: "أعلم أنه نتنياهو أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس".

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني الماضي.
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