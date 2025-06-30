لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بعد أسبوع

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يزور ، الإثنين المقبل، للقاء الذي تحدث مؤخراً عن وقف إطلاق نار قريب في غزة.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق، إن "الجانبين يعملان على تحديد الموعد للزيارة".وأضافت: "أعلم أنه أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى والاجتماع مع الرئيس".وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع في واشنطن، منذ عودة الرئيس إلى السلطة في كانون الثاني الماضي.