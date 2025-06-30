Advertisement

عربي-دولي

نكسة عالمية.. قرار لترامب يهدد حياة 14 مليون شخص

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1385043-638869476534810776.jpg
Doc-P-1385043-638869476534810776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت دراسة طبية جديدة نشرتها مجلة ذي لانسيت من أن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف أو تقليص تمويل برامج المساعدات الدولية، وعلى رأسها برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030.
Advertisement

الدراسة التي أعدّها فريق بقيادة دافيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، وصفت التخفيض بنسبة 83% في تمويل الوكالة بأنه "نكسة كارثية" للصحة العامة العالمية، محذّرة من أن ذلك سيُعيد عقوداً من التقدّم إلى الوراء، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال راسيلا: "إن الصدمة الناجمة عن القرار الأميركي تعادل في حجمها جائحة عالمية أو حرباً إقليمية كبرى. ففي البلدان الهشّة، حيث تعتمد الملايين من الأرواح على برامج الصحة والتغذية، فإن تقليص التمويل يُشبه إصدار حكم بالموت على الفئات الأضعف، لاسيما النساء والأطفال."

تستند الدراسة إلى بيانات واسعة النطاق تغطي الفترة بين عامي 2001 و2021، وتشير إلى أنّ البرامج الممولة من "يو إس إيد" ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في 133 دولة. وتُظهر الأرقام أن هذه البرامج قللت الوفيات العامة بنسبة 15%، فيما بلغت النسبة 32% لدى الأطفال دون الخامسة.

ويُقدّر الباحثون أن التخفيضات الجديدة قد تتسبب سنويًا بوفاة ما يقارب 700 ألف طفل إضافي، نتيجة لانهيار خدمات التطعيم، وبرامج مكافحة الأمراض، والرعاية الصحية للأمهات والرضّع.

ويتزامن نشر هذه الدراسة مع مؤتمر دولي لتمويل التنمية يُعقد حاليًا في إسبانيا، ويحضره قادة العالم لمناقشة سبل مواجهة التحديات المالية التي تهدد البرامج الإنمائية في دول الجنوب. وقد لفت غياب الولايات المتحدة عن المؤتمر الأنظار، إذ كانت تُعتبر تقليديًا أبرز ممول للمساعدات الإنمائية في العالم.

ويمثل القرار الأميركي تحولًا جذريًا في سياسة واشنطن الخارجية التي لطالما اعتُبرت ركيزة للاستجابة الإنسانية العالمية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإيدز والملاريا وسوء التغذية.

ويرى خبراء أن هذا الانسحاب من مشهد المساعدات قد يفتح الباب أمام أزمات إنسانية جديدة، وفراغ جيوسياسي في الدول الهشة، مما قد تستغله قوى أخرى لأغراض سياسية. (العين)
 

مواضيع ذات صلة
تحذير عالمي: الجوع يهدد 2 مليون نسمة في غزة!
lebanon 24
01/07/2025 07:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مرصد عالمي: نصف مليون شخص في غزة يُواجهون الموت جوعاً
lebanon 24
01/07/2025 07:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نكسة حكومية في الملف الفلسطيني...وثيقة "لتنظيم السلاح وليس تسليمه"
lebanon 24
01/07/2025 07:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: 71 ألف طفل في غزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم
lebanon 24
01/07/2025 07:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:26 | 2025-07-01
00:22 | 2025-07-01
00:00 | 2025-07-01
23:53 | 2025-06-30
23:41 | 2025-06-30
23:34 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24