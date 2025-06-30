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عربي-دولي

مجموعة السبع: لاستئناف المحادثات بشأن "نووي إيران"

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:31
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أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك، الإثنين، دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
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ومنذ نيسان الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج طهران النووي، التي تقول إنه سلمي، بينما تقول إسرائيل وحلفاؤها إنهم يريدون ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

وقال وزراء خارجية المجموعة: "ندعو إلى استئناف المفاوضات، مما يؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج برنامج إيران النووي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وخصمها الإقليمي إيران، لوقف الحرب التي بدأت في 13 حزيران عندما هاجمت إسرائيل إيران.

وكان الصراع الإسرائيلي الإيراني قد أثار القلق في منطقة متوترة بالفعل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول من العام 2023.
 
وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم حثوا "جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
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