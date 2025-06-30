مجموعة السبع: لاستئناف المحادثات بشأن "نووي إيران"

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أعلن وزراء خارجية دول في بيان مشترك، الإثنين، دعمهم وقف إطلاق النار بين وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج لطهران.ومنذ نيسان الماضي، أجرت والولايات المتحدة محادثات تهدف إلى إيجاد حل جديد بشأن برنامج النووي، التي تقول إنه سلمي، بينما تقول إسرائيل وحلفاؤها إنهم يريدون ضمان عدم قدرة صنع سلاح نووي.وقال وزراء خارجية المجموعة: "ندعو إلى استئناف المفاوضات، مما يؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج برنامج إيران النووي".وكان الرئيس الأميركي أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل حليفة وخصمها الإقليمي إيران، لوقف الحرب التي بدأت في 13 حزيران عندما هاجمت .وكان الصراع قد أثار القلق في منطقة متوترة بالفعل، منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول من العام 2023.