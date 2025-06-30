مجهولة المصدر.. 3 هجمات متزامنة تضرب شمال العراق

Advertisement

وسقطت 2 منها في القسم العسكري من ، بينما أصابت الثالثة الجانب المدني، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة واندلاع حريق تمت السيطرة عليه سريعًا.وسارعت القوات الأمنية إلى تطويق الموقع وبدأت عمليات تمشيط وتحقيقات موسعة لتحديد هوية الجهات المنفذة للهجوم.وفي تطور متزامن، أفادت مصادر محلية من عن سماع دوي انفجار قوي داخل مخيم "دركاري" للنازحين، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الحادث حتى الآن.وفي ، أعلنت مصادر أمنية، عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مصفى ، أكبر منشأة نفطية في البلاد.