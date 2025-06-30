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عربي-دولي

مجهولة المصدر.. 3 هجمات متزامنة تضرب شمال العراق

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:41
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تشهد مناطق شمال العراق تصعيدًا أمنيًا لافتًا، حيث أعلنت مصادر أمنية، صباح الثلاثاء، عن تعرض مطار كركوك الدولي لهجوم بثلاث مقذوفات مجهولة المصدر.
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وسقطت 2 منها في القسم العسكري من المطار، بينما أصابت الثالثة الجانب المدني، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة واندلاع حريق تمت السيطرة عليه سريعًا.

وسارعت القوات الأمنية إلى تطويق الموقع وبدأت عمليات تمشيط وتحقيقات موسعة لتحديد هوية الجهات المنفذة للهجوم.

وفي تطور متزامن، أفادت مصادر محلية من محافظة دهوك عن سماع دوي انفجار قوي داخل مخيم "دركاري" للنازحين، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الحادث حتى الآن.

وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت مصادر أمنية، عن تصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مصفى بيجي، أكبر منشأة نفطية في البلاد.








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