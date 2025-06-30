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عربي-دولي
كم من الأميركيين يعتبرون الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية؟
Lebanon 24
30-06-2025
|
23:53
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أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة YouGov أن 24% من
الأميركيين
يعتبرون أن
الولايات المتحدة
دولة ديكتاتورية، في حين أن نصف مواطني البلاد مقتنعون بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية.
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ووفقا للبيانات المنشورة، يعتبر 24% من الأميركيين الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية.
ويرى 57% من الذين شاركوا في
الاستطلاع
أن ما يقال حول نشوء ديكتاتورية في البلاد غير صحيح.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ديمقراطية، أجاب 28% من المشاركين في الاستطلاع بالنفي، بينما أجاب نصفهم بالإيجاب. ولم يحسم 22٪ أمرهم.
وحول مرور الولايات المتحدة بأزمة دستورية، أيد 56% من المشاركين هذه الفكرة بينما عارضها 28% من المشاركين في الاستطلاع.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 18 يونيو على 1111 بالغا أمريكيا.
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