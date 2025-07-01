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عربي-دولي

روسيا تعلن السيطرة على لوغانسك في أوكرانيا بالكامل

Lebanon 24
01-07-2025 | 00:00
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قال حاكم جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، إن الجيش الروسي استكمل السيطرة على "كامل أراضي الجمهورية". 
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وقال باسيتشنيك للقناة الروسية الأولى: "حررت أراضي جمهورية لوغانسك بنسبة 100% منذ يومين".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن قواتها تواصل التقدم على عدة جبهات استراتيجية، مع تنفيذ ضربات مركزة استهدفت تشكيلات الجيش الأوكراني، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الجنود، والمعدات، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن القوات الأوكرانية قد تواجه أزمة في الإمدادات في الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى قلق متزايد بين بعض قادة دول ناتو من احتمال تدهور الوضع العسكري لصالح روسيا مع حلول الخريف.
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