روسيا تعلن السيطرة على لوغانسك في أوكرانيا بالكامل

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قال حاكم لوغانسك ، إن الجيش الروسي استكمل السيطرة على "كامل أراضي الجمهورية".وقال باسيتشنيك للقناة الروسية الأولى: "حررت أراضي جمهورية لوغانسك بنسبة 100% منذ يومين".وفي السياق ذاته، أكدت ، الإثنين، أن قواتها تواصل التقدم على عدة جبهات استراتيجية، مع تنفيذ ضربات مركزة استهدفت تشكيلات الجيش الأوكراني، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الجنود، والمعدات، حسب موقع " ".وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن القوات قد تواجه أزمة في الإمدادات في الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى قلق متزايد بين بعض قادة دول ناتو من احتمال تدهور الوضع العسكري لصالح مع حلول الخريف.