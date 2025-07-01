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عربي-دولي

باكثر من 12 مليون دولار.. رهان على زي الرئيس الأوكراني

Lebanon 24
01-07-2025 | 01:19
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تحول جدل كبير إلى رهان تجاوز 12 مليون دولار، حول زي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مفاده "إذا ما كان سيغير زيه العسكري أم سيعود للبدلة الرسمية".
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وبدأ الجدل عندما سأل صحافي الرئيس الأوكراني زيلينسكي "لمادا لا ترتدي بدلة رسمية؟"، حيث فتح السؤال أبواب الجدل على مصراعيه، والرهان أيضاً!

ومنذ ذلك الوقت، أصبح زي الرجل محط أنظار وسائل الإعلام، لينتهي به المطاف كموضع رهان بملايين الدولارات.

ووضعت منصة "بولي ماركت"، التي تتيح للمستخدمين التداول على نتائج الأحداث الواقعية باستخدام العملات المشفرة، وضعت سوقًا يتيح وضع رهانات على "ما إذا كان زيلينسكي سيرتدي بدلة رسمية بنهاية حزيران أم لا؟"

وتجاوزت التعاملات في هذا الرهان 12 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم حسم الأمر عبر التقاط صورة رسمية لزيلينسكي أو تسجيل فيديو له وهو يرتدي بدلة رسمية بنهاية الشهر.

وخلال الأسبوع الفائت، أشعل الرجل جدلاً حاداً خلال جولته الأوروبية، فبدلاً من أن يفض الرهان بشكل نظيف، بظهوره ببدلة رسمية، إلا أنه اختار سترة رسمية على الطراز العسكري مع قميص أسود بأزرار.

ويبدو أن حل الرهان سيظل معلقاً طالما بقيت خزائن أزياء الرئيس الأوكراني مغلقة.
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