30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرب اشتعلت بينهما: ترامب يشن هجوماً حاداً على ماسك.. والاخير يرد
Lebanon 24
01-07-2025
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
هجوماً لاذعاً على الملياردير
إيلون ماسك
في تدوينة مثيرة نشرت على منصة تروث سوشيال قبل قليل، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما أسماه "تفويض السيارات الكهربائية" وهي اجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على
إدارة الكفاءة الحكومية
فحص الدعم الذي تلقته شركات
ماسك
.
Advertisement
وفي منشوره، لم يتوان
ترامب
عن وصف ماسك بأنه "ربما يحصل على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير"، مشدداً على أن شركات ماسك العملاقة مثل
تسلا
وسبيس إكس لن تتمكن من البقاء "ولن تطلق صاروخاً واحداً أو قمراً صناعياً واحداً أو تنتج سيارة كهربائية واحدة" لو لم تحصل على هذا الدعم.
وأضاف ترامب بلهجة حادة: "لو لم يكن لديه ذلك، لكان قد أغلق متجره وعاد إلى جنوب إفريقيا"، في إشارة واضحة إلى أصول ماسك.
ولم تقتصر انتقادات ترامب على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل "تفويض السيارات الكهربائية"، وهو ما أشار إليه على أنه "جزء رئيسي من حملتي
الانتخابية
". وأوضح ترامب وجهة نظره قائلاً: "السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة". ويعكس هذا الموقف سعيه لجذب قاعدة انتخابية واسعة، خاصة تلك التي قد تشعر بالضغط من السياسات البيئية أو التي تعمل في
الصناعات التقليدية
المرتبطة بالوقود الأحفوري. يُظهر ترامب بذلك رفضه للتشريعات التي يعتبرها قسرية وتحد من حرية
الاختيار
الفردي.
وفي جزء مثير للفضول من تدوينته، ألمح ترامب إلى "DOGE دوج "، متسائلاً "ربما يجب أن تنظر DOGE بجدية في الإعانات المقدمة لماسك قائلا أموال طائلة يمكن توفيرها!!!".
في السياق، لم يتأخر ماسك عن الرد على ترامب حيث طلب وقف تمويل جميع شركاته فورا.
مواضيع ذات صلة
بعد مهاجمته ترامب.. البيت الابيض يردّ على ماسك
Lebanon 24
بعد مهاجمته ترامب.. البيت الابيض يردّ على ماسك
01/07/2025 10:39:19
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر: نائب الرئيس الأميركي وكبيرة موظفي البيت الأبيض بحثا هاتفيا مع ماسك الخلاف بينه وبين ترامب
Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر: نائب الرئيس الأميركي وكبيرة موظفي البيت الأبيض بحثا هاتفيا مع ماسك الخلاف بينه وبين ترامب
01/07/2025 10:39:19
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
01/07/2025 10:39:19
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشن الآن هجوما على طهران
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشن الآن هجوما على طهران
01/07/2025 10:39:19
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد
Lebanon 24
تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد
03:18 | 2025-07-01
01/07/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
03:04 | 2025-07-01
01/07/2025 03:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا
Lebanon 24
روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا
02:44 | 2025-07-01
01/07/2025 02:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات على مروي والدبة
Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات على مروي والدبة
02:15 | 2025-07-01
01/07/2025 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار مروّع داخل مصنع للأدوية في الهند.. عدد القتلى تخطى 30
Lebanon 24
انفجار مروّع داخل مصنع للأدوية في الهند.. عدد القتلى تخطى 30
02:10 | 2025-07-01
01/07/2025 02:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
04:32 | 2025-06-30
30/06/2025 04:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
11:24 | 2025-06-30
30/06/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:18 | 2025-07-01
تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد
03:04 | 2025-07-01
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
02:44 | 2025-07-01
روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا
02:15 | 2025-07-01
الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات على مروي والدبة
02:10 | 2025-07-01
انفجار مروّع داخل مصنع للأدوية في الهند.. عدد القتلى تخطى 30
01:57 | 2025-07-01
كوبا: تشديد العقوبات الأميركية إجراء إجرامي ينتهك حقوق أمة بأكملها
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 10:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24