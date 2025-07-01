هل تشن إيران حرباً إلكترونية بديلة؟

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هدد قراصنة انترنت مرتبطون بإيران بالكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من دائرة الرئيس الأمريكي ، بعد توزيع دفعة سابقة على قبل الانتخابات العام الماضي.وفي دردشة عبر الإنترنت مع يومي الأحد والاثنين، قال القراصنة، الذين استخدموا اسما مستعارا هو ، إن لديهم ما يقرب من 100 جيجابايت من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات كبيرة موظفي سوزي وايلز، ومحامية ليندسي هاليجان، ومستشار ترامب روجر ستون، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب ستورمي دانيالز.وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم احجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني.ووصفت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي الاختراق بأنه “هجوم إلكتروني غير معقول”ورد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي ببيان من مدير كاش باتيل قال فيه إنه “سيتم التحقيق بشكل كامل مع أي شخص مرتبط بأي نوع من أنواع خرق ومحاكمته إلى أقصى حد يسمح به القانون”.ولم ترد هاليجان وستون وممثل عن دانيالز ووكالة الدفاع الإلكتروني الأمريكية بعد على طلبات للتعليق.ولم ترد بعثة لدى على رسالة تطلب التعليق. وقد نفت في الماضي ضلوعها في التجسس الإلكتروني.وظهرت مجموعة القرصنة تلك في الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لترامب العام الماضي، عندما زعمت أن أفرادها اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للعديد من حلفاء ترامب، بما في ذلك وايلز.ووزع القراصنة رسائل البريد الإلكتروني على الصحفيين.