أردوغان: قمة الناتو 2026 في أنقرة ستمهد لقرارات حاسمة

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شدد الرئيس على أنهم سيمهدون الأرضية من أجل اتخاذ قرارات مهمة في قمة (ناتو) العام القادم في أنقرة.جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي بعد رئاسته لاجتماع الحكومة، الاثنين.وقال: “ستستضيف قمة الناتو في 2026. وبهذه المناسبة، سنستضيف قادة الناتو في عاصمتنا أنقرة، ونمهد الطريق لاتخاذ قرارات بالغة الأهمية”.وتطرق الرئيس إلى قرار زعماء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.وأكد أنهم تمكنوا من إدراج مبدأ إزالة العقبات أمام تجارة المنتجات الصناعية الدفاعية بين الحلفاء في وثائق الحلف.وأشار أردوغان إلى أنه التقى بالعديد من ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ، وناقش معهم العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة.وأعرب أردوغان عن سعادته بالتقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة قصيرة بشأن الجهود الرامية إلى جعل تركيا خالية من الإرهاب.وأكد أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع أي تحرك يستهدف أمنها القومي.وأشار إلى نجاح النظام الرئاسي في تركيا خلال السنوات السبع الماضية في التعامل مع الأزمات مثل الأوبئة والكوارث والحروب من خلال سرعة اتخاذ القرار، والتنسيق العالي، والاستقرار السياسي، وابتعاده عن التدخلات الخارجية.كما أعرب الرئيس التركي عن سعادته حيال التقدم الذي أحرزته تركيا في رؤيتها المتمثلة بـ”تركيا خالية من الإرهاب”.وأكد أردوغان أنه في ظل الانقسامات التاريخية التي يشهدها النظام العالمي، ينبغي على المؤسسات السياسية أن تعمل أيضًا انطلاقا من دور تركيا المركزي.