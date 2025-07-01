رسميا.. ترامب يرفع العقوبات عن سوريا فماذا تضمن قراره؟

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ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا في أيار الماضي، استجابة لمناشدات من المملكة العربية وتركيا بعد أن أنهت قوى المعارضة نصف قرن من حكم عائلة .وبموجب أمر تنفيذي، أنهى ترامب "حالة الطوارئ الوطنية" السارية منذ عام 2004 والتي فرضت عقوبات واسعة النطاق على سوريا، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة بما في ذلك البنك المركزي.وقال ماركو روبيو في بيان: "تعكس هذه الإجراءات رؤية الرئيس لتعزيز علاقة جديدة بين وسوريا مستقرة وموحدة وتتمتع بسلام مع نفسها ومع جيرانها".وقال روبيو إنه سيبدأ عملية طويلة محتملة لدراسة ما إذا كان سيتم إلغاء سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1979 والذي أدى إلى تثبيط الاستثمار بشدة.وقال أيضًا إنه سينظر في رفع تصنيف الإرهابيين عن الزعيم الجديد أحمد وحركته، هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم . وكانت الولايات المتحدة قد رفعت بالفعل مكافأةً لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الشرع بعد توليه السلطة.وقال براد سميث، المسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، إن الإجراءات الجديدة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي".وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية وحشية في عام 2011.وتظل الأوامر تفرض عقوبات على عناصر من الحكومة السابقة، بما في ذلك بشار الأسد، الذي فر إلى أواخر العام الماضي.وأشاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية ووصفها بأنها "نقطة تحول كبرى".ومع رفع هذه العقبة الكبرى أمام التعافي الاقتصادي، فإن الأبواب التي طال انتظارها تفتح لإعادة الإعمار والتنمية"، كما هي الظروف "للعودة الكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم"، كما كتب عبر "أكس".وقالت إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين إنها مهتمة بتطبيع العلاقات مع سوريا وكذلك في إطار توسيع ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم"، وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا كبيرا في .وزعم مسؤولون في إدارة ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يؤدي إلى دمج البلاد بشكل أفضل في المنطقة ويحفزها على الانفتاح على إسرائيل.