انفجار مروّع داخل مصنع للأدوية في الهند.. عدد القتلى تخطى 30

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ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع الاثنين في مصنع للأدوية في ولاية تيلانجانا في جنوب ، إلى 36 شخصًا فيما أفيد عن إصابة العشرات.وقالت وسائل إعلام هندية، إنه حتى الآن انتشلت السلطات جثث 34 عاملا من تحت الأنقاض، وأعلن عن وفاة اثنين آخرين في المستشفى متأثرين بحروق.وقالت بالولاية إن الجهود جارية للعثور على المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.وقع الانفجار أمس في مصنع يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من عاصمة ، آباد. (روسيا اليوم)