روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا

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أكد الأميركي ماركو روبيو أن الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل ، وذلك بعد أن وقع على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات.وكتب روبيو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الأميركية، والمتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تتخذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. ولن تشكل العقوبات عائقا أمام مستقبل سوريا".يذكر أن الأمر التنفيذي الذي وقعه مساء أمس الاثنين، ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".