Advertisement

عربي-دولي

روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1385114-638869599643845279.jpg
Doc-P-1385114-638869599643845279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن العقوبات الأميركية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا، وذلك بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات.
Advertisement

وكتب روبيو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والمتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تتخذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. ولن تشكل العقوبات الأمريكية عائقا أمام مستقبل سوريا".

يذكر أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب مساء أمس الاثنين، ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
مواضيع ذات صلة
روبيو: العقوبات الأميركية لن تشكل عائقاً أمام مستقبل ⁧‫سوريا‬⁩
lebanon 24
01/07/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لن تشكل العقوبات الأميركية عائقا أمام مستقبل سوريا
lebanon 24
01/07/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: سوريا سيكون لها مستقبل مشرق وستنافس في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأميركية
lebanon 24
01/07/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا وخطوات واشنطن لرفع العقوبات عنها
lebanon 24
01/07/2025 13:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-07-01
06:02 | 2025-07-01
05:44 | 2025-07-01
05:19 | 2025-07-01
04:30 | 2025-07-01
04:26 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24