حمدان: قدمنا رؤية تفضي إلى صفقة شاملة في غزة

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وكشف حمدان أنّ " رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما، يتبعها تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات". أعلن القيادي في " " أسامة أنّ "الحركة قدمت رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت حال دون تحقيق ذلك".وكشف حمدان أنّ " رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما، يتبعها تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات".



وأوضح أنّ " لم تُبدِ أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنيها مواقف الحكومة ".



وأكد "وجود جهود مستمرة من الوسيطين والمصري، تقابلها مماطلة إسرائيلية"، وقال "حتى الآن لا يوجد أي جديد في موقف إسرائيل"، مرجحا أنّ " يُقيّد نفسه عمدا للحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة". (روسيا اليوم)