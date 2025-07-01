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حمدان: قدمنا رؤية تفضي إلى صفقة شاملة في غزة

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:19
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أعلن القيادي في "حماس" أسامة حمدان أنّ "الحركة قدمت رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت إسرائيل حال دون تحقيق ذلك".
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وكشف حمدان أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوما، يتبعها تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات".

وأوضح أنّ "واشنطن لم تُبدِ أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنيها مواقف الحكومة الإسرائيلية".

وأكد "وجود جهود مستمرة من الوسيطين القطري والمصري، تقابلها مماطلة إسرائيلية"، وقال "حتى الآن لا يوجد أي جديد في موقف إسرائيل"، مرجحا أنّ "نتنياهو يُقيّد نفسه عمدا للحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة". (روسيا اليوم)
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