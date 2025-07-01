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العثور على جثة الطفلة مريم بعد غرقها في البحر

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:44
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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، عن العثور على جثة الطفلة الصغيرة مريم، غارقة في البحر، بعد ثلاثة أيام من البحث.
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وقالت إدارة الحرس الوطني في بيان، إنّ "عمليات البحث عن الطفلة ابنة السنوات الثلاث، انتهت بالعثور على جثمانها في سواحل قربة التونسية".

وأضاف البيان أنّ "مريم اختفت في سواحل منطقة عين قرنز، أثناء ممارستها السباحة بطوق مطاطي برفقة عائلتها. (ارم نيوز)
 
 
 
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