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خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 140 غارة على أهداف في غزة

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:02
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها المكثفة في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث شنت هجمات على أكثر من 140 هدفًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وأشار البيان الصادر عن الجيش إلى أن عمليات قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية تتم بتوجيه من جهازي الاستخبارات والشاباك، مؤكداً تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية.

وأوضح البيان أن "قوات الفرقة 99 رصدت ليلة أمس إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة ضد القوات الإسرائيلية، حيث تم تصفيتهما بواسطة طائرة موجهة".

كما وسعت قوات الفرقة 36 نطاق عملياتها ليشمل مناطق إضافية داخل القطاع، حيث تمكنت خلال الأيام الأخيرة من القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير مئات المنشآت والبنى التحتية الإرهابية، سواء فوق الأرض أو تحتها.

ولفت البيان إلى أن قوات الفرقة 162 تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على ثمانية إرهابيين في مقر عمليات، فيما استهدفت قوات فرقة غزة (143) زوارق بحرية كانت تشكل تهديدًا في جنوب القطاع.

وأكد البيان أن سلاح الجو شن أكثر من 140 غارة على أهداف إرهابية متعددة في أنحاء قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تضمنت مواقع إرهابية، منشآت عسكرية، مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، مستودعات أسلحة، وبنى تحتية أخرى تهدد القوات الإسرائيلية. (روسيا اليوم)
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