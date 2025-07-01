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عربي-دولي

فنان شهير تمنّى الموت للجيش الإسرائيليّ... واعتذار من "بي بي سي"

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:05
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أعربت هيئة الإذاعة البريطانية عن أسفها لعدم وقف البثّ الحيّ لفرقة موسيقى البانك راب يوم السبت، بعدما هتف عضوا الفرقة "الموت، الموت، للجيش الإسرائيلي".
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وقالت "بي.بي.سي": "الفريق كان يتعامل مع بثّ حيّ، لكن بالنظر للأمر مرة أخرى كان علينا أن نوقف البثّ خلال العرض. نأسف أن هذا لم يحدث".
وكان مغني الراب بوبي فيلان ألقى هتافات "الحرية لفلسطين" و"الموت الموت للجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)
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