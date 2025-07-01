فنان شهير تمنّى الموت للجيش الإسرائيليّ... واعتذار من "بي بي سي"

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أعربت هيئة الإذاعة عن أسفها لعدم وقف البثّ الحيّ لفرقة موسيقى البانك راب يوم السبت، بعدما هتف عضوا الفرقة "الموت، الموت، للجيش ".وقالت "بي.بي.سي": "الفريق كان يتعامل مع بثّ حيّ، لكن بالنظر للأمر مرة أخرى كان علينا أن نوقف البثّ خلال . نأسف أن هذا لم يحدث".