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عربي-دولي
الدفاع الروسية: إصابة منظومة القيادة والسيطرة للقوات الأوكرانية
Lebanon 24
01-07-2025
|
06:23
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن ضربات قواتها أصابت منظومة القيادة والسيطرة للجيش الأوكراني، وكذلك ورش إنتاج ومواقع تجميع وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية ومركزا للتحكم بها.
وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه تم أيضا استهداف مستودعات للذخيرة والمواد العسكرية التقنية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة
الأوكرانية
في 148 منطقة.
وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بلغ نحو 1356 عسكريا، حيث فقدت
أوكرانيا
:
نحو 180 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "
الشمال
" في سومي
أكثر من 220 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في
خاركوف
ودونيتسك
أكثر من 160 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" في دونيتسك
نحو 500 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك
نحو 215 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوروجيه
نحو 90 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.
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وأسقطت الدفاعات
الجوية الروسية
ثلاثة صواريخ كروز جوية من طراز "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 قنابل جوية موجهة من نوع JDAM و3 صواريخ من نوع HIMARS أمريكية الصنع، إضافة إلى 173 طائرة مسيرة معادية.
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