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عربي-دولي

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مواقعنا النووية تضرّرت بشدّة

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:40
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني "مواقعنا النووية تضررت بشدة"، جراء الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.
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وأضافت: "كما أعلن الوزير والمتحدث باسم وزارة الخارجية، لم يعلن بعد عن موعد المفاوضات، ومن المحتمل ألا يكون قريبا جدا، ولكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الأعداء لا يعرفون إيران والإيرانيين لأنهم لا يمتلكون حضارتنا التي تمتد لآلاف السنين. هذا التراث الثقافي والثروة الحضارية يمنعاننا من السماح للعدوّ بأن يضع أدنى غبار على رداء قائد الثورة الإسلامیة وإلحاق أدنى أذى بسماحته". (روسيا اليوم)
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