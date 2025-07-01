المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مواقعنا النووية تضرّرت بشدّة

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قالت المتحدثة باسم الحكومة "مواقعنا النووية تضررت بشدة"، جراء الضربات التي شنّتها الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.وأضافت: "كما أعلن الوزير والمتحدث باسم ، لم يعلن بعد عن موعد المفاوضات، ومن المحتمل ألا يكون قريبا جدا، ولكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الأعداء لا يعرفون والإيرانيين لأنهم لا يمتلكون حضارتنا التي تمتد لآلاف السنين. هذا التراث الثقافي والثروة الحضارية يمنعاننا من السماح للعدوّ بأن يضع أدنى غبار على رداء قائد الإسلامیة وإلحاق أدنى أذى بسماحته". (روسيا اليوم)