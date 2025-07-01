نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل

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وتابع في حديثه خلال اجتماع "لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا". قال ، إنه سيتوجه إلى الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأميركي ، ومسؤولين آخرين.وتابع في حديثه خلال اجتماع "لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا".

ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.



وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي أشار فيه إلى استعداده لتهدئة وحماس لحرب غزة، وهو ما يرجح أن يكون محور المحادثات المقررة بينهما. (سكاي نيوز عربية)