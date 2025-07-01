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نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:50
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومسؤولين آخرين.
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وتابع نتنياهو في حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي"لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا".
 
ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.

وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى استعداده لتهدئة إسرائيل وحماس لحرب غزة، وهو ما يرجح أن يكون محور المحادثات المقررة بينهما. (سكاي نيوز عربية)
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