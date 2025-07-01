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عربي-دولي
"إعصار قنبلة" يضرب أستراليا... وتحذير من وضع الطقس
Lebanon 24
01-07-2025
|
07:40
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ضرب "إعصار قنبلة"
ولاية نيو ساوث ويلز
الأسترالية
، وهي الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد، بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية وأدى إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.
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وحذرت السلطات، من استمرار سوء الأحوال الجوية في أنحاء من الولاية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع توقع أمطار تصل إلى 250 مليمترا، ورياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.
ووفقا لموقع
مطار سيدني
، ألغت شركة كانتاس للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية من سيدني، وألغت شركة فيرجن
أستراليا
12 رحلة، ولم تتأثر الرحلات الدولية.
وقالت
هيئة الأرصاد الجوية
الأسترالية إن "الإعصار القنبلة" هو نظام ضغط منخفض يتشكل بسرعة ويتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. (العربية)
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