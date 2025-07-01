"إعصار قنبلة" يضرب أستراليا... وتحذير من وضع الطقس

Advertisement

ضرب "إعصار قنبلة" ، وهي الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد، بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية وأدى إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.وحذرت السلطات، من استمرار سوء الأحوال الجوية في أنحاء من الولاية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع توقع أمطار تصل إلى 250 مليمترا، ورياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.ووفقا لموقع ، ألغت شركة كانتاس للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية من سيدني، وألغت شركة فيرجن 12 رحلة، ولم تتأثر الرحلات الدولية.وقالت الأسترالية إن "الإعصار القنبلة" هو نظام ضغط منخفض يتشكل بسرعة ويتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. (العربية)