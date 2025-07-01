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روسيا سيطرت على لوغانسك بشكلٍ كامل... ما أهميّة هذه الجمهورية؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية الروسية ليونيد باسيتشنيك، أعلن يوم أمس، أن الجيش الروسي سيطر على أراضي الجمهورية بشكل كامل.
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وتقع الجمهورية في جنوب غرب روسيا، وتحدها مناطق بيلغورود وفورونيج وروستوف إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويبلغ طول أراضي الجمهورية أكثر من 270 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، و170 كيلومترا من الغرب إلى الشرق.
 
وتقع جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب سهل شرق أوروبا الذي يتميّز بسطحه المتموج الذي تتخلله وديان الأنهار. ويتراوح متوسط ارتفاع السطح بين 200-300 متر فوق سطح البحر.

وأعلى نقطة في أراضي الجمهورية هي مرتفعات موغيلا ميتشتنايا، وتقع بالقرب من مدينة بتروفسكويه.

وتتميّز الجمهورية بمناخ قاري معتدل، حيث الشتاء بارد نسبيا، مع رياح شرقية وجنوبية شرقية قوية وصقيع، والصيف حار، بينما النصف الثاني جاف بشكل ملحوظ. الخريف مشمس ودافئ وجاف، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في أدفأ شهر في تموز، +21 درجة مئوية، وأبرد شهر في كانون الثاني -7 درجات مئوية، ويتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي بين 400-500 ملم.

وعاصمة جمهورية لوغانسك الشعبية هي مدينة لوغانسك، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمة، ومن المدن الكبرى في الجمهورية سيفيرودونيتسك وكراسنودون وسفيردلوفسك وستاخانوف.

وتتميّز الموارد الاقتصادية للجمهورية بتنوع صناعي وزراعي مهمّ، حيث تشمل الصناعات الهندسية والكيميائية من ورش هندسية ومصانع فلزات ضخمة إضافة إلى تطوير الصناعات الكيميائية بما في ذلك صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخفيفة.

وتُعتبر لوغانسك من المناطق الغنية بمناجم الفحم، حيث يشكل الفحم نسبة كبيرة من صادرات الجمهورية ومن الركائز الاقتصادية الأساسية.

ويتضمن قطاع الصناعة في الجمهورية صناعة الأغذية والمواد الاستهلاكية والنجارة وصناعة النسيج ومواد البناء.

وتقع على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية مصفاة ضخمة في مدينة ليسيتشانسك، قادرة على تكرير نحو 16 مليون طن من النفط سنويا، ما يعزز من أهمية المنطقة في قطاع الطاقة.

وتبلغ الصادرات المعدنية للجمهورية نحو 73% من صادرات لوغانسك، ما يعكس قوة القطاع الصناعي والتعدين في الجمهورية.

يشمل القطاع الزراعي في الجمهورية زراعة الحبوب والكروم والبساتين إضافة إلى المراعي وتربية الماشية. (روسيا اليوم)
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