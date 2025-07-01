السعودية تُسجّل أعلى درجة حرارة في العالم... كم بلغت؟

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سجّلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي ، مشيرا إلى أن القياسات تمّت وفق المعايير المناخية الدولية.وبحسب البيانات المنشورة، تصدر في الدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما حلّ ثانيا بدرجة حرارة 49 مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 48.1 مئوية. (روسيا اليوم)