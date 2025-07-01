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عربي-دولي

السعودية تُسجّل أعلى درجة حرارة في العالم... كم بلغت؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:31
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سجّلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي خالد الزعاق، مشيرا إلى أن القياسات تمّت وفق المعايير المناخية الدولية.
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وبحسب البيانات المنشورة، تصدر مطار الملك فهد الدولي في الدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما حلّ مطار الكويت الدولي ثانيا بدرجة حرارة 49 مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 48.1 مئوية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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