"ميتا" تنشئ مختبرا لتطوير ذكاء يفوق الذكاء البشري

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وذكرت صحيفة "إنديبندينت"، أن مختبر "ميتا للذكاء الفائق"، يسعى من خلاله إلى إنشاء برامج ذكاء اصطناعي تفوق ذكاء البشر، ودمجه في كل منتجات الشركة، كفيسبوك وإنستغرام وواتساب.



كما سيعمل مختبر "ذكاء الفائق" الجديد، على تحسين النماذج التي تُشغل خاصية في مختلف تطبيقات الشركة، وفقا للمصدر ذاته.



وسيقود، ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي في ، فريق المختبر "الذكاء الفائق" الجديد.



وتوقع المدير التنفيذي لـ"ميتا"، أن تصل شركته إلى حدود الذكاء الفائق خلال عام أو نحو ذلك.



وذكرت تقارير صحفية، أن زوكربيرغ حاول استقطاب عدد من الباحثين البارزين في الذكاء الاصطناعي، عارضا عليهم مبالغ مالية كبيرة. أعلن الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، ، إنشاء وحدة جديدة للذكاء الفائق، تُدعى "ميتا للذكاء الفائق"، لخلق تجربة تفوق الذكاء .وذكرت صحيفة "إنديبندينت"، أن مختبر "ميتا للذكاء الفائق"، يسعى من خلاله إلى إنشاء برامج ذكاء اصطناعي تفوق ذكاء البشر، ودمجه في كل منتجات الشركة، كفيسبوك وإنستغرام وواتساب.كما سيعمل مختبر "ذكاء الفائق" الجديد، على تحسين النماذج التي تُشغل خاصية في مختلف تطبيقات الشركة، وفقا للمصدر ذاته.وسيقود، ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي في ، فريق المختبر "الذكاء الفائق" الجديد.وتوقع المدير التنفيذي لـ"ميتا"، أن تصل شركته إلى حدود الذكاء الفائق خلال عام أو نحو ذلك.وذكرت تقارير صحفية، أن زوكربيرغ حاول استقطاب عدد من الباحثين البارزين في الذكاء الاصطناعي، عارضا عليهم مبالغ مالية كبيرة.

التنفيذي لشركة OpenAI المالكة لـChatGPT، إن زوكربيرغ عرض على موظفي الشركة ما يصل إلى 100 مليون دولار للانضمام إلى شركته.



وبالفعل، انضم العديد من خبراء OpenAI إلى مختبر الذكاء الفائق الذي أطلقه زوكربيرغ، إلى جانب خبراء من شركتي وأنثروبيك.



وفي مذكرة داخلية موجهة إلى الموظفين، قال زوكربيرغ إن هذه المواهب الجديدة ستسهم في تقديم تجربة ذكاء شخصي فائق لمليارات المستخدمين.



وكتب زوكربيرغ في مذكرة الإثنين نشرتها شبكة CNBC: "مع الوتيرة السريعة التي يتقدم بها الذكاء الاصطناعي، أصبح تطوير ذكاء فائق نصب أعيننا. أعتقد أن هذا سيكون بداية عصر جديد للبشرية، وأنا ملتزم تماما ببذل كل ما يلزم لتقود ميتا الطريق في هذا المجال".



وأضاف زوكربيرغ: "ميتا في موقع فريد يسمح لها بتقديم الذكاء الفائق للعالم. لدينا نشاط تجاري قوي يدعم بناء قدرات حوسبية تفوق بكثير ما يمكن للمختبرات الأصغر تحقيقه، ولدينا خبرة أعمق في بناء وتوسيع المنتجات التي تصل إلى مليارات الأشخاص". (سكاي نيوز عربية)