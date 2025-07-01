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عربي-دولي

الحكم على رجل تسعينيّ بالمؤبد... اغتصب سبعينية وقتلها قبل 60 عاماً

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:28
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حُكم بالسجن المؤبد على رجل في الثانية والتسعين أدينَ باغتصاب امرأة وقتلها عام 1967 في إنكلترا.
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وأدانت محكمة بريستول كراون، رايلاند هيدلي باغتصاب لويزا دَنّ وقتلها. وعُثر على هذه الأرملة البالغة 75 عاما ميتة خنقا بمنزلها في بريستول في جنوب غرب إنكلترا قبل نحو 60 عاما.

وقال القاضي ديريك سويتينغ لدى لفظه الحكم مخاطبا الرجل التسعيني الذي كان يبلغ 34 عاما وقت الجريمة: "لن يُطلق سراحك أبدا وستموت في السجن. لقد اقتحمتَ منزلها، واعتديتَ عليها جنسيا، وبذلك تسببت في وفاتها. ربما لم تكن تقصد القتل، لكنك خططتَ لاغتصابها، وعاملتَها بوحشية".

وأضاف: "كانت السيدة دَنّ ضعيفة. كانت امرأة كبيرة السنّ تعيش بمفردها. لقد استغللتَ هذا الضعف". (العربية)
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