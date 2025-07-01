حرارة تتخطى 46 درجة وإنذارات من كارثة بيئية وصحية.. ماذا يحدث في أوروبا؟!

Advertisement

تشهد القارة الأوروبية هذه الأيام موجة حرّ استثنائية وغير مسبوقة، دفعت العديد من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعياتها، في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية تخطت 46 درجة مئوية في بعض المناطق، وسط تحذيرات من حرائق الغابات والأزمات الصحية.سجلت إسبانيا خلال شهر حزيران أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل البيانات، حيث بلغ المعدل العام 23.6 درجة مئوية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لعام 2017. وشهدت مدينة تحديدًا أكثر أشهر حزيران حرارة منذ أكثر من 100 عام، مع تسجيل مرصد "كان فابرا" درجة حرارة بلغت 26 مئوية، وارتفاع الحرارة اليومية إلى 37.9 درجة.وفي البرتغال، وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت منطقة مورا شرق العاصمة لشبونة 46.6 درجة مئوية، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. وأشارت بيانات معهد البحار والغلاف الجوي إلى أن أكثر من 37% من محطات الرصد سجلت حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.أما في إيطاليا، فقد أعلنت حالة التأهب القصوى في 21 من أصل 27 مدينة، بينها وميلانو ونابولي، بعد ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات، لا سيّما في منطقة توسكانا التي شهدت زيادة بنسبة 20% في الحالات المرتبطة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. كما نصحت السلطات المواطنين بتجنب الخروج بين الساعة 11 صباحًا و6 مساءً.وفي البحر الأبيض المتوسط، تم تسجيل أعلى متوسط لحرارة سطح المياه خلال شهر حزيران على الإطلاق، بلغ 26.01 درجة مئوية، أي بزيادة 3 درجات عن المعدل الموسمي المعتاد. وأكد الباحث في مركز دراسات الأرصاد عبر الأقمار الاصطناعية، تيبو غينالدو، أن هذا الارتفاع ينعكس سلبًا على النظم البيئية البحرية، مع ازدياد نفوق الكائنات البحرية بسبب موجات الحر المتكررة، محذرًا من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة.وفي فرنسا، اضطرت السلطات إلى إغلاق محطة "جولفش" للطاقة النووية بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر جارون المستخدمة في التبريد. كما اندلعت حرائق غابات واسعة في جنوب البلاد، ما استدعى إجلاء مخيمات سكنية وإغلاق طرق رئيسية، بينما يواصل أكثر من 150 رجل إطفاء جهودهم للسيطرة على النيران في بلدية بيزانيت.حذرت السلطات في دول جنوب أوروبا، لا سيّما البرتغال، إيطاليا واليونان، من خطر اندلاع حرائق غابات كارثية، مع إعلان حالة التأهب القصوى في ظل تسجيل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، في وقت يتفق فيه الخبراء على أن التغير المناخي هو العامل الأساسي وراء هذه الجوية المتطرفة، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية على السكان، خاصة كبار السن والأطفال. (سكاي نيوز)