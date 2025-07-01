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أردوغان: الرسم الكاريكاتوري للأنبياء "استفزاز حقير"

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:57
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ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، برسم كاريكاتوري نشر في مجلة "ليمان" التركية الساخرة وبدا أنه يصور أنبياء، ووصفه بأنه "استفزاز حقير"، قائلا إن السلطات ستتابع عن كثب الإجراءات القانونية.
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وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "لن نسمح لأي أحد بالنيل من قيمنا المقدسة، مهما كان الأمر".
 
وأضاف "أولئك الذين يظهرون عدم الاحترام لنبينا والأنبياء الآخرين سيحاسبون أمام القانون".

تأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من اعتقال السلطات التركية 4 من رسامي الكاريكاتور بسبب هذا الرسم، الذي بدا وكأنه يظهر النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء بينما تحلق صواريخ في مشهد يشبه الحرب. (سكاي نيوز عربية) 
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