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عربي-دولي
روسيا تطالب أذربيجان بالإفراج الفوري عن صحفييها المحتجزين في باكو
Lebanon 24
01-07-2025
|
10:37
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أبلغت
وزارة الخارجية الروسية
اليوم سفير أذربيجان في
موسكو
رحمن
مصطفايف بضرورة إطلاق سراح الصحفيين
الروس
المحتجزين في باكو، بشكل فوري.
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وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته عقب استدعاء مصطفايف، في وقت سابق اليوم، إنه تم تسليمه "مذكرة شفوية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين الروسيين إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلاوسوف المحتجزين في باكو".
وأضاف البيان أنه أثناء الاجتماع مع نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل
غالوزين، تم تقديم احتجاج إلى السفير الأذربيجاني فيما يتعلق بالأعمال "غير الودية الأخيرة من جانب باكو والخطوات المتعمدة من الجانب الأذربيجاني لهدم العلاقات الثنائية."
وأوضح البيان أن الحديث يدور عن "إلغاء فعاليات رفيعة المستوى في إطار الحوار بين الدولتين، وحملة المعاداة لروسيا التي شنتها
وسائل الإعلام
الأذربيجانية بتوجيه من السلطات، والإجراءات المثيرة للاستياء وغير المقبولة من قبل أجهزة إنفاذ القانون الأذربيجانية ضد وكالة "
سبوتنيك
أذربيجان" الروسية وموظفيها، وإلغاء جميع الفعاليات الثقافية في الجمهورية التي يشارك فيها فنانون من
روسيا
". (روسيا اليوم)
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