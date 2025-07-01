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‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفيّ إيران وغزة

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:40
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ‌‏ترامب أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، ملفيّ إيران وغزة.
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وأكد ترامب أن هذه القضايا ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء الثنائي، مشددا على أن "الملفين الإيراني والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "الاجتماع مع نتنياهو يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة". (روسيا اليوم)
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