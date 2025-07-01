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عربي-دولي
ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفيّ إيران وغزة
Lebanon 24
01-07-2025
|
10:40
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
أنه سيبحث مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الذي سيزور
واشنطن
الأسبوع المقبل، ملفيّ
إيران
وغزة.
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وأكد ترامب أن هذه
القضايا
ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء
الثنائي
، مشددا على أن "الملفين
الإيراني
والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة
الإسرائيلية
".
وأشار إلى أن "الاجتماع مع
نتنياهو
يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة". (روسيا اليوم)
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