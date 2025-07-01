‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفيّ إيران وغزة

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ‌‏ أنه سيبحث مع الذي سيزور الأسبوع المقبل، ملفيّ وغزة.وأكد ترامب أن هذه ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء ، مشددا على أن "الملفين والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة ".وأشار إلى أن "الاجتماع مع يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة". (روسيا اليوم)