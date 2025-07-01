ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إن ما حدث في المنشآت النووية كان “تدميراً تاماً”، مؤكداً أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى تلك المواقع. وأضاف : “ما حصل في المنشآت النووية الإيرانية هو دمار كامل”.وأشار ترمب إلى أن يمكن أن توفّر ثروة طائلة إذا ما أُدير الدعم الحكومي المقدَّم لإيلون بكفاءة، مشدداً على أهمية تحسين الأداء الإداري.