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ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:10
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ما حدث في المنشآت النووية الإيرانية كان “تدميراً تاماً”، مؤكداً أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى تلك المواقع. وأضاف ترمب: “ما حصل في المنشآت النووية الإيرانية هو دمار كامل”.
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وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن توفّر ثروة طائلة إذا ما أُدير الدعم الحكومي المقدَّم لإيلون ماسك بكفاءة، مشدداً على أهمية تحسين الأداء الإداري.
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