بعد اعتقال 700 شخص بتهمة التجسس.. إيران تضيق الخناق على السكان صحيفة "غارديان" تكشف

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وذكرت صحيفة "غارديان"، أن النشطاء الإيرانيين عبروا عن تخوفهم من أن تؤدي حالات القبض على جواسيس في البلاد، إلى ارتفاع وتيرة التشديد الأمني في البلاد.وقالت عائلات السجناء السياسيين في إن الأوضاع ازدادت سوءا منذ نهاية الحرب التي استمرت 12 يوما، ويخشون أن يتحمل المعتقلون الضعفاء وطأة حملة أوسع، بحسب ما أوردته الصحيفة.وبدأ القتال في 13 حزيران بسلسلة من الضربات الجوية ، قالت إسرائيل إنها تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.وردّت إيران سريعا بهجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة. واستمرت الحرب الجوية، إلى أن توصّل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار.وبعد القصف لمحيط سجن إيفين قرب ، نُقل عدد من السجناء إلى منشآت احتجاز أخرى.وأشارت الصحيفة إلى أن أماكن العديد من السجناء المنقولين ما تزال مجهولة، لكن من تمكنوا من التواصل مع عائلاتهم قالوا إن السجون الجديدة أسوأ من سجن إيفين، بحسب المصدر ذاته.وبعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، شددت المراقبة، وزادت من عدد نقاط التفتيش في مختلف أنحاء البلاد.واتبعت القوات إجراءات صارمة، شملت إيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة، وأحيانا تعتقلهم بسبب نشاطهم الإلكتروني، وفقا للمصدر نفسه.وأوضحت "غارديان"، أن هذه الحملة الأمنية جاءت بعد اكتشاف إيران التغلغل والاختراق الواسع للاستخبارات الإسرائيلية لعمق أجهزتها الأمنية.ونقلت صحيفة "غارديان" تصريحات وتخوفات العديد من المواطنين والنشطاء الإيرانيين من استغلال النظام لظروف ما بعد الحرب لقمع النشطاء والسجناء السياسيين.وذكرت الإيرانية، أنه تم اعتقال 700 شخص بتهم التعاون مع إسرائيل خلال الحرب، فيما يسعى الإيراني إلى سنّ قانون يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد من يُتّهمون بالتعاون مع قوى أجنبية. (سكاي نيوز)