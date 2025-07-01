بشأن إنهاء حرب غزة.. هذا ما قاله ترامب

Advertisement

أمل الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، في "التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أنه سيكون "حازما" مع بشأن إنهاء حرب غزة.وقال إن مباحثاته مع ، في بالعاصمة ، الاثنين المقبل، "ستتضمن ملفي غزة وإيران".وأدلى ترامب بهذا التصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز.قال نتنياهو إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب، ومسؤولين في البيت الأبيض، في زيارة يتوقع أن تكون حاسمة لجهة مصير الحرب في ، وقضايا أخرى تتعلق بتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة.وشنت هجمات جوية ومدفعية مكثفة على شمال وجنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ودمرت مجموعات من المنازل، في الوقت الذي يتواجد فيه أحد مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار.وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة لإخلاء منازل، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية في مدينة غزة في ، وفي خان يونس ورفح في الجنوب.وأعلنت السلطات الصحية المحلية أن أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون في مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح.من جانبها، أعلنت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي، فضلا عن إنهاء الحرب على غزة.(العربية)