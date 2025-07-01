بشأن إنهاء حرب غزة.. هذا ما قاله ترامب

أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، في "التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أنه سيكون "حازما" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بشأن إنهاء حرب غزة.
وقال ترامب
إن مباحثاته مع نتنياهو
، في البيت الأبيض
بالعاصمة واشنطن
، الاثنين المقبل، "ستتضمن ملفي غزة وإيران".
وأدلى ترامب بهذا التصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز.
من جهته
قال نتنياهو إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب، ومسؤولين في البيت الأبيض، في زيارة يتوقع أن تكون حاسمة لجهة مصير الحرب في قطاع غزة
، وقضايا أخرى تتعلق بتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة.
وشنت إسرائيل
هجمات جوية ومدفعية مكثفة على شمال وجنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ودمرت مجموعات من المنازل، في الوقت الذي يتواجد فيه أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار.
وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة لإخلاء منازل، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية في مدينة غزة في الشمال
، وفي خان يونس ورفح في الجنوب.
وأعلنت السلطات الصحية المحلية أن الغارات
أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون في مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح.
من جانبها، أعلنت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.
وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع إيران
التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي، فضلا عن إنهاء الحرب على غزة.(العربية)