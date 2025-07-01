وزير خارجية عمان: زيادة الشروط تعقّد استئناف مفاوضات نووي إيران

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أكد العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الثلاثاء، ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات النووية بين وإيران. وأوضح أن "زيادة سقف الشروط والطلبات تُصعّب من سرعة استئنافها".وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" بالقاهرة، إن الجهود مستمرة لتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.وكشف البوسعيدي أن "عُمان مستمرة في جهود الوساطة الهادفة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين وإيران، وتخفيف حدة التوتر، والدفع بجهود استئناف المفاوضات بين وواشنطن حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي". وأكد " السلطنة بالمساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية".ودعا البوسعيدي طهران وواشنطن إلى "تقديم نوايا حقيقية تمهد لتقريب وجهات النظر، حتى تعود المفاوضات إلى مسارها".وأعلن البوسعيدي دعم سلطنة عُمان للدور المصري في سبيل التهدئة واحتواء التصعيد، لافتًا إلى أن "بلاده تُؤيّد الخطة العربية لإعادة إعمار ، وتدعم المسار الإنساني والسياسي الذي تعمل مصر على تنفيذه بالتنسيق مع شركائها العرب والدوليين".واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عُمان، حيث عقدا لقاء ثنائياً، وأعقبه عقد أعمال السادسة عشرة للجنة - العمانية المشتركة.وزير خارجية مصر للعربية.نت: خلافات تعوق هدنة غزة ونسعى لحلها.وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم ، أن الجانبين بحثا عدداً من الإقليمية التي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير من أرضهم، وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعم حل الدولتين.وشدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف ، بما يُسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. (العربية)