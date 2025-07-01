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عربي-دولي

وزير خارجية عمان: زيادة الشروط تعقّد استئناف مفاوضات نووي إيران

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:30
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أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الثلاثاء، ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن "زيادة سقف الشروط والطلبات تُصعّب من سرعة استئنافها".
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وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" بالقاهرة، إن الجهود مستمرة لتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.

وكشف البوسعيدي أن "عُمان مستمرة في جهود الوساطة الهادفة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتخفيف حدة التوتر، والدفع بجهود استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي". وأكد "التزام السلطنة بالمساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية".

ودعا البوسعيدي طهران وواشنطن إلى "تقديم نوايا حقيقية تمهد لتقريب وجهات النظر، حتى تعود المفاوضات إلى مسارها".

وأعلن البوسعيدي دعم سلطنة عُمان للدور المصري في سبيل التهدئة واحتواء التصعيد، لافتًا إلى أن "بلاده تُؤيّد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعم المسار الإنساني والسياسي الذي تعمل مصر على تنفيذه بالتنسيق مع شركائها العرب والدوليين".

واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عُمان، حيث عقدا لقاء ثنائياً، وأعقبه عقد أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية - العمانية المشتركة.

وزير خارجية مصر للعربية.نت: خلافات تعوق هدنة غزة ونسعى لحلها.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية التي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعم حل الدولتين.

وشدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يُسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. (العربية)
 
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