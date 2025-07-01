هوية جميع ضحايا الطائرة الهندية تحدد رسميًا

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وتم الانتهاء من تحديد هوية آخر مجموعة يوم الجمعة الماضي.وأشارت تقديرات سابقة إلى أن حصيلة القتلى جراء الحادث الذي وقع في 12 حزيران بلغت 270، لكن وسائل إعلام هندية أفادت بأن الحصيلة النهائية بلغت 260 قتيلا.وذكر سانجفي أنه تم التعرف على ستة ضحايا فقط عن طريق الوجه، وتم التحقق من هوية الباقين عن طريق تحليل الحمض .وسقطت الطائرة من طراز "بوينج 787" التي كانت متجهة إلى فوق نزل جامعي في منطقة سكنية بمدينة أحمد باد في البلاد، بعد ثواثي من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصا كانوا على متنها. ونجا راكب واحد من الحادث.