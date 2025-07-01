Advertisement

عربي-دولي

هوية جميع ضحايا الطائرة الهندية تحدد رسميًا

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1385378-638869969311055482.png
Doc-P-1385378-638869969311055482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال إتش بي سانجفي مدير هيئة الطب الشرعي في جوجارات، يوم الثلاثاء، إن تم تحديد هوية جميع ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد أباد غربي الهند عن طريق تحليل الحمض النووي وملامح الوجه، وتم تسليم رفاتهم  لأقرب ذويهم.
Advertisement

وتم الانتهاء من تحديد هوية آخر مجموعة يوم الجمعة الماضي.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن حصيلة القتلى جراء الحادث الذي وقع في 12 حزيران بلغت 270، لكن وسائل إعلام هندية أفادت بأن الحصيلة النهائية بلغت 260 قتيلا.

 وذكر سانجفي أنه تم التعرف على ستة ضحايا فقط عن طريق الوجه، وتم التحقق من هوية الباقين عن طريق تحليل الحمض النووي.
 
وسقطت الطائرة من طراز "بوينج 787" التي كانت متجهة إلى لندن فوق نزل جامعي في منطقة سكنية بمدينة أحمد باد في شمال غرب البلاد، بعد ثواثي من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصا كانوا على متنها. ونجا راكب واحد من الحادث.
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
lebanon 24
02/07/2025 00:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
غضب وألم.. عائلات ضحايا تحطم الطائرة الهندية تطالب بالشفافية
lebanon 24
02/07/2025 00:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة مقاتلة في كشمير دون تحديد هويتها
lebanon 24
02/07/2025 00:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أنفاسك قد تحدد هويتك بدقة مذهلة
lebanon 24
02/07/2025 00:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:46 | 2025-07-01
16:31 | 2025-07-01
16:30 | 2025-07-01
16:15 | 2025-07-01
16:05 | 2025-07-01
15:45 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24