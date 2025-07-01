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أعلن أن حركة لا تزال تحتجز نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن الحرب "يمكن أن تنتهي غدا" في حال أفرجت الحركة عن الأسرى وتخلت عن سلاحها.وقال ساعر خلال لقائه نظيرته اللاتفية في إن "جادة في التوصل إلى صفقة تبادل وقف إطلاق نار"، متهما حماس بالمسؤولية عن اندلاع الحرب واستمرارها.وأضاف: "لقد وافقنا على المقترحات التي طرحها المبعوث الأميركي ، بعكس حماس".وأشار الوزير إلى أن حماس تتحمل، بحسب تعبيره، المسؤولية عن "معاناة والإسرائيليين على حد سواء".وكان رئيس حركة حماس بقطاع غزة، ، قد أكد أن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.وأوضح أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.وينص المقترح على هدنة 60 يوما ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. (سكاي نيوز)