إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن الجيش ، يوم الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مؤكدا أن تمكنت من اعتراضه.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن دوت في مناطق عدة داخل ، في أعقاب رصد الصاروخ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.(سكاي نيوز)