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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه.
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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل، في أعقاب رصد الصاروخ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
(سكاي نيوز)
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