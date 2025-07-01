إعلام أوكراني: ماكرون أجرى اتصالًا بزيلينسكي عقب مكالمته مع الرئيس الروسي

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أفادت وكالة "آر بي كا-أوكرانيا" نقلا عن مصدر أن اتصل بفلاديمير بعد محادثته مع .وجاء في بيان نشر على قناة " " التابعة للوكالة: "بعد المحادثة مع ، اتصل الرئيس ماكرون بفلاديمير زيلينسكي".ووفقا للمنشور، أطلع ماكرون زيلينسكي على تفاصيل المحادثة مع الزعيم الروسي. (روسيا اليوم)