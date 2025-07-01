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عربي-دولي

إعلام أوكراني: ماكرون أجرى اتصالًا بزيلينسكي عقب مكالمته مع الرئيس الروسي

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:40
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أفادت وكالة "آر بي كا-أوكرانيا" نقلا عن مصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بفلاديمير زيلينسكي بعد محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة للوكالة: "بعد المحادثة مع بوتين، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفلاديمير زيلينسكي".

ووفقا للمنشور، أطلع ماكرون زيلينسكي على تفاصيل المحادثة مع الزعيم الروسي. (روسيا اليوم)
 
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