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عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواجه الحوثيين كما واجهنا إيران

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:06
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "القانون الذي تعاملنا به مع إيران سنتعامل به مع الحوثيين".
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وأضاف: “بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن”، في إشارة واضحة إلى تصعيد عسكري محتمل ضد الحوثيين ردًا على تهديداتهم المتواصلة.
 
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