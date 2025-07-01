28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواجه الحوثيين كما واجهنا إيران
Lebanon 24
01-07-2025
|
15:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
إن "القانون الذي تعاملنا به مع
إيران
سنتعامل به مع الحوثيين".
Advertisement
وأضاف: “بعد أن ضربنا رأس الأفعى في
طهران
، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن”، في إشارة واضحة إلى تصعيد عسكري محتمل ضد الحوثيين ردًا على تهديداتهم المتواصلة.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: وجهنا بنشر قدرات إضافية للقيادة المركزية الأميركية بهدف تعزيز وضعنا الدفاعي بالمنطقة
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: وجهنا بنشر قدرات إضافية للقيادة المركزية الأميركية بهدف تعزيز وضعنا الدفاعي بالمنطقة
02/07/2025 00:40:17
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وجهنا ضربة قوية للحوثيين لاستهدافهم السفن في البحر الأحمر
Lebanon 24
ترامب: وجهنا ضربة قوية للحوثيين لاستهدافهم السفن في البحر الأحمر
02/07/2025 00:40:17
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نركز حالياً على مواجهة العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: نركز حالياً على مواجهة العدوان الإسرائيلي
02/07/2025 00:40:17
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تُركت وحدها في مواجهة التهديد الحوثي
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تُركت وحدها في مواجهة التهديد الحوثي
02/07/2025 00:40:17
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سيء السمعة"... القبض على معاون مدير سجن صيدنايا في سوريا
Lebanon 24
"سيء السمعة"... القبض على معاون مدير سجن صيدنايا في سوريا
16:46 | 2025-07-01
01/07/2025 04:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث بحري مأساوي في مصر... انقلاب سفينة بترول في خليج السويس
Lebanon 24
حادث بحري مأساوي في مصر... انقلاب سفينة بترول في خليج السويس
16:31 | 2025-07-01
01/07/2025 04:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الفرنسية تنسحب من قاعدة عسكرية في السنغال
Lebanon 24
القوات الفرنسية تنسحب من قاعدة عسكرية في السنغال
16:30 | 2025-07-01
01/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يستلم رسالة رسمية من إيران!
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يستلم رسالة رسمية من إيران!
16:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حصل على الجنسية الأميركية عام 2002.. ترامب: سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
Lebanon 24
حصل على الجنسية الأميركية عام 2002.. ترامب: سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
16:05 | 2025-07-01
01/07/2025 04:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
08:40 | 2025-07-01
01/07/2025 08:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!
Lebanon 24
بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!
11:10 | 2025-07-01
01/07/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم
Lebanon 24
قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم
08:07 | 2025-07-01
01/07/2025 08:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:46 | 2025-07-01
"سيء السمعة"... القبض على معاون مدير سجن صيدنايا في سوريا
16:31 | 2025-07-01
حادث بحري مأساوي في مصر... انقلاب سفينة بترول في خليج السويس
16:30 | 2025-07-01
القوات الفرنسية تنسحب من قاعدة عسكرية في السنغال
16:15 | 2025-07-01
وزير الخارجية السعودي يستلم رسالة رسمية من إيران!
16:05 | 2025-07-01
حصل على الجنسية الأميركية عام 2002.. ترامب: سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
15:45 | 2025-07-01
السفير الأميركي في إسرائيل: ربما آن الأوان لتقوم "بي-2" بزيارة اليمن
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
02/07/2025 00:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24