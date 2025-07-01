وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواجه الحوثيين كما واجهنا إيران

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قال إن "القانون الذي تعاملنا به مع سنتعامل به مع الحوثيين".وأضاف: “بعد أن ضربنا رأس الأفعى في ، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن”، في إشارة واضحة إلى تصعيد عسكري محتمل ضد الحوثيين ردًا على تهديداتهم المتواصلة.