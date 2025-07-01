السفير الأميركي في إسرائيل: ربما آن الأوان لتقوم "بي-2" بزيارة اليمن

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قال السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، إن "قاذفات بي-2 الأميركية قد تكون بحاجة إلى زيارة اليمن"، وذلك عقب إطلاق صاروخ من الأراضي باتجاه إسرائيل.وأضاف هاكابي: "كنا نظن أننا انتهينا من الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا واحدا فوقنا. لحسن الحظ، نظام الدفاع المتطور اعترض الصاروخ".وتابع السفير الأميركي: "لجأنا إلى الملاجئ بانتظار إشارة الأمان". (سكاي نيوز)