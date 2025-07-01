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عربي-دولي

حصل على الجنسية الأميركية عام 2002.. ترامب: سنضطر للنظر في ترحيل ماسك

Lebanon 24
01-07-2025 | 16:05
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بعدما أعاد الملياردير المولود في جنوب إفريقيا ايلون ماسك، إشعال الخلاف بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته "ستضطر للنظر" في ترحيله. 
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ونشر ماسك، الذي حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002، عدة منشورات على منصته "إكس"، تهاجم الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي يصفه ترامب بـ"الكبير الجميل"، بحجة أنه يضيف المزيد من الديون.

الإنفاق الجنوني
وكتب ماسك مساء يوم الاثنين: "من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد"، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ورد ترامب بمنشور على "تروث سوشيال"، صباح الثلاثاء، قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، مستاء من إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معتبراً أن إيلون سيتعين عليه إغلاق عمله والعودة إلى وطنه في جنوب أفريقيا.

وعندما سأله الصحافيون في البيت الأبيض عما إذا كان سيرحل ماسك، قال ترامب: "سنضطر للنظر في ذلك".

وأضاف: "قد نضطر لجعل DOGE تحقق مع إيلون"، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، التي كان ماسك قد ترأسها سابقاً كموظف حكومي خاص.

وكان ماسك هدد، الاثنين، بتمويل المنافسين الأساسيين لأي جمهوري يصوت على القانون، مضيفاً أنه سيقوم بذلك "حتى لو كان هذا آخر شيء يفعله على وجه هذه الأرض".

يُشار إلى ان مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر الثلاثاء مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.

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