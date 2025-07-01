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وزير الخارجية السعودي يستلم رسالة رسمية من إيران!

Lebanon 24
01-07-2025 | 16:15
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، يوم الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، تخص العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.


وأضافت "واس" أن الخريجي استعرض مع عنايتي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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