وزير الخارجية السعودي يستلم رسالة رسمية من إيران!

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وذكرت "واس"، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير لدى عنايتي.وأضافت "واس" أن الخريجي استعرض مع عنايتي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.