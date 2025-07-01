حادث بحري مأساوي في مصر... انقلاب سفينة بترول في خليج السويس

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وقالت إنه في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس ، ووزير العمل ، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.وأشارت الوزارة في بيان تلقى موقع "العربية " نسخة منه إن تتابع تطورات الموقف، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.وقد هرعت سفن الإنقاذ البحرية، بمساندة مروحيات إلى موقع الحادث على بعد 40 ميلاً بحرياً من ساحل رأس غارب.وحسب معلومات" العربية " فإن بارجة البترول، والتي تسمى "آدم مارين 12" تم قطرها بواسطة ثلاث وحدات بحرية وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 فردًا من الطاقم وانتشال 4 جثث و6 مصابين، ويجري حاليًا البحث عن باقي المفقودين.من جانبه وجه محافظ اللواء برفع حالة الطوارىء في مستشفيات المحافظة وسرعة علاج المصابين.