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عربي-دولي

حادث بحري مأساوي في مصر... انقلاب سفينة بترول في خليج السويس

Lebanon 24
01-07-2025 | 16:31
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تلقيها بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.
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وقالت وزارة البترول المصرية إنه في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير العمل محمد جبران، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وأشارت الوزارة في بيان تلقى موقع "العربية " نسخة منه إن وزارة البترول تتابع تطورات الموقف، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.
 
وقد هرعت سفن الإنقاذ البحرية، بمساندة مروحيات إلى موقع الحادث على بعد 40 ميلاً بحرياً من ساحل رأس غارب.

وحسب معلومات" العربية " فإن بارجة البترول، والتي تسمى "آدم مارين 12" تم قطرها بواسطة ثلاث وحدات بحرية وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 فردًا من الطاقم وانتشال 4 جثث و6 مصابين، ويجري حاليًا البحث عن باقي المفقودين.

من جانبه وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي برفع حالة الطوارىء في مستشفيات المحافظة وسرعة علاج المصابين.
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