"سيء السمعة"... القبض على معاون مدير سجن صيدنايا في سوريا

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ونقلت "سانا" عن بيانا جاء فيه: "تمكنت في محافظة طرطوس من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيء السمعة".وأضاف البيان أن القبض على العقيد حسين "تم بعد عملية أمنية نوعية ودقيقة أثناء اختبائه في إحدى المناطق النائية طرطوس".وتابع: "جرى تحويل العقيد حسين إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".ويعد سجن صيدنايا أحد أبرز سجون نظام الرئيس السابق ، والذي شهد عمليات تعذيب وقتل وانتهاكات بحق المعتقلين فيه.