عراقجي: أبواب التفاوض مع واشنطن "لن تُغلق".. بشرط!

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أعلن أن قبول لمقترح وقف إطلاق النار أتاح فرصة جديدة لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف، وذلك إذا استوفيت عدة شروط، منها عدم تكرار العدوان على إيران.وأشار إلى ضرورة مراعاة التأكيد القانوني على مطلب إنهاء الحرب وعدم استخدام العنف مع .وأكد أن أبواب الدبلوماسية مع "لن تُغلق أبداً"، لكنه استبعد استئناف قريب للمفاوضات النووية دون ضمانات بعدم استهداف بلاده مجدداً خلال المحادثات، في إشارة إلى الضربات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية.وشدد على أن برنامج إيران "سلمي" ولا يمكن عليه بالقصف، مؤكداً قدرة طهران على إصلاح الأضرار سريعاً.